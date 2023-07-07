Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikah hakkında konuştu: Arkadaşımızın düğününe gittik, evlendik

Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, muhabirlere nikahın perde arkasını anlattı.

"Ailem için de sürpriz oldu"

Urgancıoğlu “Ailem için de sürpriz bir nikah oldu. ‘Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?’ dedim. Onay alınca bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapacağız" dedi.

"Arkadaşımızın nikahına gidince biz de evlendik"

Yunanistan'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikah törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer ve mekan tercih ettiniz?" sorusu üzerine de "Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" ifadelerini kullandı.

"Düğün bize göre değil"

Sevgilisine evlilik teklifini daha önce yaptığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Detay vermeyeyim ama daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikah kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil daha sadelikten yanayız diyebilirim. Daha üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?" şeklinde konuşunca muhabir de "Çocuk" dedi. Oyuncu da "Amin, inşallah" diyerek karşılık verdi.