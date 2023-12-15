Kaan Urgancıoğlu'ndan oğlu Ardıç ile ilk kare geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile haziran ayında Atina'da evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk karesini yayınladı.

İLK BABALIK POZUNU PAYLAŞTI

Bebeğin kendisine benzediğini düşündüğünü ifade eden Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile ilk pozunu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki oyuncu, oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih etmedi.

Oyuncunun paylaşımına Filiz Akın, Aslı Enver, İpek Yazıcı, Irmak Ünal, Gonca Vuslateri, Gupse Özay ve Mabel Matiz gibi isimlerden yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kaan Urgancıoğlu (@kaanurgancioglu)'in paylaştığı bir gönderi

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra hastane önünde açıklama yapan Urgancıoğlu, "Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum" demişti.