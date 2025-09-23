Kaan Yıldırım minik oğlu Fikret Hakan'la yeni kareler paylaştı! İşte minik Fikret Hakan'ın son hali

2024 yılında İtalya'nın başkenti Roma’da sade ve romantik bir törenle evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, 1 Nisan 2025'te dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan ile sık sık aile pozları paylaşmaya devam ediyor. Bu mutlu anlar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.