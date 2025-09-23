Anasayfa Magazin Kaan Yıldırım minik oğlu Fikret Hakan'la yeni kareler paylaştı! İşte minik Fikret Hakan'ın son hali
Kaan Yıldırım minik oğlu Fikret Hakan'la yeni kareler paylaştı! İşte minik Fikret Hakan'ın son hali
Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, bebeklerinin doğumuyla birlikte aile pozlarını sık sık sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Çiftin ilk çocukları olan Fikret Hakan ile olan mutlu anları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak Kaan Yıldırım, oğluyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
1 / 6
2024 yılında İtalya'nın başkenti Roma’da sade ve romantik bir törenle evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, 1 Nisan 2025'te dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan ile sık sık aile pozları paylaşmaya devam ediyor. Bu mutlu anlar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
2 / 6
Çiftin paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kaan Yıldırım, oğluyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
3 / 6
Paylaşımda, 5 aylık olan Fikret Hakan'ın ne kadar büyüdüğü de dikkat çekti.
4 / 6
Yıldırım'ın bu duygusal gönderisi kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni alırken, çiftin sevenleri ve hayranları tarafından mutluluk dilekleri dolu yüzlerce yorum yapıldı.