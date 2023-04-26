Kaan Yıldırım: Pınar'ı izlemek benim için büyük bir keyif

Oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün sevgilisi Pınar Deniz'in rol aldığı ‘Karanlık Gece’ filminin Harbiye Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan galasına katıldı. Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif"

Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek; "Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

"Bayramı ailemle geçirdim"

"Bayramı ailemle geçirdim" diyen ünlü isim, "Okuduğum senaryolar var, yazı dinlenerek geçirip yeni sezonda bir projede yer almayı düşünüyorum. Saçlarımı biraz uzattım. Pınar'da seviyordur herhalde" şeklinde konuştu.