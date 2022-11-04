Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz'e aşk dolu kutlama: "Hep gül, hep gülelim"

"Yargı" dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteri ile son dönemde adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor. Kaan Yıldırım sevgilisinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

“Hep gül, hep gülelim”

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, bugün 28 yaşına bastı. Kaan Yıldırım, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı. Yakışıklı oyuncu, Pınar Deniz ile yer aldığı romantik ve eğlenceli karelere şu notu düştü: "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kaan Yıldırım (@kaanyildirim)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü çiftin romantik ve eğlenceli pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Oyuncu çift, ilk aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

"Sürpriz yapamadılar"

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden "Sete gidiyorum" diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki "Avukat Ceylin" gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten” diyerek kahkaha attı.

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