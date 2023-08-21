Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün doğum gününü bu mesajla kutladı

2016 yılında nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu şu sıralar tatilde yapıyor. Yeni yaşına adım atan Neslihan Atagül Doğulu için, eşi Kadir Doğulu sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

"Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun…"

Doğulu, 31 yaşına giren eşi Neslihan Atagül Doğulu'ya olan sevgisini dile getirdi. Atagül’ün doğum gününe özel ise eşi Kadir Doğulu Instagram hesabından video yayınladı. Doğulu videoya, “Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun… Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.