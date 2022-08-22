Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e duygusal kutlama: "Her yeni yaşın bizi daha güzel günlere götürüyor!"

2016'da nikâh masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrolünü paylaşacakları 'Gecenin Ucunda' dizisinin setinde buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu "Çekimler yakın zamanda başlayacak, ben şimdi konuyla alakalı bir şey söylemeyeyim" demişti. Atagül ile mutlu birlikteliği süren Kadir Doğulu, eşinin 30. yaş gününe özel duygusal bir paylaşımda bulundu.

"AŞIK, AŞIK'I ANLAR..."

Eşi Atagül'ün fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncu, gönderisine kalp emojisiyle; "Aşık Aşık’ı an’lar… Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel günlere götürüyor, hep böyleydi, hep böyle olsun. İyi ki doğdun" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kadir Doğulu (@kadirdogulu)'in paylaştığı bir gönderi

"BU İŞLER NASİP, KISMET İŞİ"

Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusuna "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." yanıtını vermişti.