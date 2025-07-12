Kadir Ezildi bugün düğün yapıyor! İlk kareler geldi
Temizliğiyle tanınan ve sosyal medyanın gözde isimlerinden olan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile bugün dünyaevine giriyor. Düğünden ilk kareler gelmeye başladı.
Temizliğiyle sosyal medyada fenomen olan ve ardından “Temizlik Benim İşim” ile “En Hamarat Benim” gibi televizyon programlarının sempatik yüzü haline gelen Kadir Ezildi, uzun süredir devam eden mutluluğunu bugün resmen evliliğe taşıyor.
Her şey, 5 Mayıs 2025’te Maltepe'de gerçekleşen sade bir nikah töreniyle başlamıştı. Ancak Ezildi ve hayat arkadaşı Gamze Türkmen’in düğün hazırlıkları, nikahla sınırlı kalmadı ve her aşamasıyla gündem oldu.
Aile arasında samimi bir isteme merasiminin ardından, geleneksel detayların eksiksiz yer aldığı bir söz töreni düzenlendi. Son olarak ise çiftin kına gecesi büyük ilgi gördü.
Özellikle Kadir Ezildi’ye kına yakıldığı sırada misafirlerin ve kendisinin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar, sosyal medyada viral oldu ve binlerce beğeni topladı.