Kadir Ezildi bugün düğün yapıyor! İlk kareler geldi

Her şey, 5 Mayıs 2025’te Maltepe'de gerçekleşen sade bir nikah töreniyle başlamıştı. Ancak Ezildi ve hayat arkadaşı Gamze Türkmen’in düğün hazırlıkları, nikahla sınırlı kalmadı ve her aşamasıyla gündem oldu.