Kadir Ezildi damat bohçası olay oldu: Gösteriş yorumlarına tepki!
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından damat bohçasını paylaştı. Ünlü isim paylaşımı tepkilere neden oldu.
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Geçtiğimiz ay nişanlanan ve nişan için 500 bin TL harcadığını açıklayan Kadir Ezildi, bu kez damat bohçasını paylaştı.
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Ünlü fenomen, müstakbel eşi Gamze Türkmen'in yaptığı damat bohçası gününden çekilenleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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"GELENEK GÖRENEK DEYİNCE DE BİZ"
Her özel gününde profesyonel çekim yaptıran Ezildi, damat bohçası gününü de es geçmedi. Yaptırdığı klip çekimini sosyal medya hesabından yayınlayan isim, "Gelenek görenek deyince de biz. Damat bohçamızda geldi" dedi.
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'ALTIN BİLEZİKLİ PAYLAŞIMA TEPKİ'
Paylaşımda Türkmen'in kolundaki bilezikler dikkat çekti. Her ürünün pahalı markalardan seçilmesi gibi tüm detayların göründüğü videoya 'Gelenek değil bunlar gösteriş' gibi yorumlar geldi.