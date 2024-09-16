Kadir Ezildi damat bohçası olay oldu: Gösteriş yorumlarına tepki!

'ALTIN BİLEZİKLİ PAYLAŞIMA TEPKİ'

Paylaşımda Türkmen'in kolundaki bilezikler dikkat çekti. Her ürünün pahalı markalardan seçilmesi gibi tüm detayların göründüğü videoya 'Gelenek değil bunlar gösteriş' gibi yorumlar geldi.