Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi ve hayatını birleştirdiği Gamze Türkmen, düğün sonrası balayı için gittikleri Mısır'dan döner dönmez soluğu Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı. Çiçeği burnunda taze çift, Konya'dan aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü - Resim : 1

"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla tanınan sevilen sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ile dolu dizgin bir düğün sürecinin ardından balayı keyfini sürdürüyor.

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Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü - Resim : 2

Erzurum ve İstanbul'da iki gösterişli nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan çift, 5 Mayıs 2025'te nikah masasına oturmuştu.  

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Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde ise görkemli bir düğün ve kına gecesiyle evliliklerini kutladılar. 

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Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü - Resim : 4

Düğün sonrası balayı için Mısır'ı tercih eden yeni evli çift, egzotik tatillerinin ardından soluğu Kadir Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı.