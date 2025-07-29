Anasayfa Magazin Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü
Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen, balayının ardından Konya'ya gitti! Yeni kareleri ilgi gördü
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi ve hayatını birleştirdiği Gamze Türkmen, düğün sonrası balayı için gittikleri Mısır'dan döner dönmez soluğu Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı. Çiçeği burnunda taze çift, Konya'dan aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşarak beğeni topladı.
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"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla tanınan sevilen sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ile dolu dizgin bir düğün sürecinin ardından balayı keyfini sürdürüyor.
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Erzurum ve İstanbul'da iki gösterişli nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan çift, 5 Mayıs 2025'te nikah masasına oturmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde ise görkemli bir düğün ve kına gecesiyle evliliklerini kutladılar.
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Düğün sonrası balayı için Mısır'ı tercih eden yeni evli çift, egzotik tatillerinin ardından soluğu Kadir Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı.