Kadir Ezildi'den duygulandıran paylaşım: Vefat eden dedesiyle ilgili detayı ilk kez açıkladı

"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarının sevilen sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, yeni evliliği ve balayı dönüşü ailesiyle memleketi Konya'da geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.

Ailesine ve çocukluğuna ait eski videoları izlerken duygusal anlar yaşayan Ezildi, vefat eden dedesiyle ilgili bir detayı ilk kez açıkladı.

Bir takipçisinden gelen "Dedeniz neden vefat etti, kalp rahatsızlığı mıydı?" sorusuna yanıt veren Ezildi, aynı adı taşıdığı dedesinin bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Fenomen, dedesinin vefatının haberlere de yansıdığını ancak o anlara ait bir video kaydının elinde olmadığını belirtti.

Bu hüzünlü açıklama, 5 Mayıs 2025'te Gamze Türkmen ile dünyaevine giren ve kısa süre önce balayından dönen Ezildi'nin takipçilerini duygulandırdı. Fenomenin, dedesiyle ilgili bu kişisel anısını paylaşması, hayranlarından büyük destek ve başsağlığı mesajları aldı.