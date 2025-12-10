Kadir İnanır'ın son hali
Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi. İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, usta oyuncuyu ziyareti sırasında fotoğraf paylaştı.
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR
Tedavisi hala devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.
Son olarak, Ordu - Fatsa doğumlu olan usta oyuncuyu, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti.