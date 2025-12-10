Kadir İnanır'ın son hali

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Tedavisi hala devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

Son olarak, Ordu - Fatsa doğumlu olan usta oyuncuyu, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti.