Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı

76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 76 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Kadir İnanır'ı son olarak şarkıcı Coşkun Sabah, usta sanatçıyı ziyaret etti.

“KADİR İNANIR'I ÇOK İYİ GÖRDÜM”

Coşkun Sabah, paylaşımına "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır 'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" notunu düştü.