Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Kadir İnanır, önceki gece saatlerinde aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ünlü sanatçı hızla Beşiktaş'ta hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi. Kural, usta sanatçıyla ilgili, ''Kadir üşütmüş maalesef, ciğerlerinde enfeksiyon gelişmiş. Şimdi daha iyi ama doktorları yakın takip için yoğun bakımda tutuyor. En büyük düşmanı sigara, umarım bu son olur ve bırakır'' ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.