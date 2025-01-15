Kalben: En büyük hatam babamın ölümüyle yüzleşememek...
Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın Youtube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu şarkıcı Kalben oldu. Ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu.
Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programının bu haftaki konuğu Kalben'di.
'EN BÜYÜK HATAM BABAMIN ÖLÜMÜYLE YÜZLEŞEMEMEK'
Programda anılar hakkında konuşan Kalben, “Bazen keşke o anıya uzun uzun bakabilseydim diyorum. Çünkü bu oldu ve olmamış gibi yola devam etme çabası insanı daha çok yıkan bir şey, birinin ölmediğini farz etmek gibi mesela. Mesela rahmetli babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biriydi, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için yüzleşemediğimi gördüm” dedi.
"SEVGİ GELDİ ÖMRÜMÜN İÇİNE"
Ünlü şarkıcı, anıların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmayı çok istediği için hipnoz, konuşma terapisi gibi çoğu yöntemi de denediğini belirtti. Çınar’ın sorduğu neyi hiç unutmamak isterdin sorusuna ise müzik cevabını verdi. Kalben müziğe olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Müzik yoluyla çok güzel bir sevgi geldi ömrümün içine.”