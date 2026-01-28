Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama

Daha önce karaciğer ile böbrek nakli yapılan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Sevilen sanatçının Ankara’da bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öne sürüldü.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının menajeri Hüseyin Canayaz hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, kontrol amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" dedi.

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı, yaklaşık yedi ay tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973'de Ankara'da doğan Hakan Taşıyan şarkıcı ve oyuncudur. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır.

İlk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı. 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi.