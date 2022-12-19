Kalp krizi geçiren Gökhan Özen son durumunu paylaştı

2000’li yıllara damga vuran ve uzun zamandır Los Angeles'ta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan Özen önceki akşam evinde kalp krizi geçirdi. Özen, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Amerika'da yaşayan Gökhan Özen paylaşımında; "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim" ifadelerini kullandı.

"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" diye devam etti.