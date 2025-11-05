Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Usta sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini duyurdu.

"YOĞUN BAKIMDA"

Seda Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı, maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; ''Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğ.'' ifadelerini kullanmıştı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun olan Abacı, 1970’li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.

Kariyeri boyunca sayısız albüm çıkaran sanatçı, “Geceler”, “Bir Teselli Ver”, “Kalbimi Kıra Kıra” gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.