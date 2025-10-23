Fatih Ürek'in son durumu nedir? Menajeri açıkladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

FATİH ÜREK SON DURUMU NE?

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Günlerdir uyutulan Fatih ürek'in kalbi iyi olsa da beyninde hasar olabileceği gündemdeydi.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi. Açıklamada; ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.