Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınan oyuncu Elvin Levinler, doktorunun matcha uyarısını açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı - Resim : 1

21 Ocak'ta babası Şelçuk Levinler'i kaybeden Elvin Levinler, birkaç gün sonra yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyat olmuştu. 

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı - Resim : 2

Doktoru, taburcu olmadan önce Elvin Levinler'i olabilecek en ciddi şekilde bir konuda uyardı. Levinler, doktorunun uyarısına; "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" cevabını verdi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi: "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı - Resim : 4