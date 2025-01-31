Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı

Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi: "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."