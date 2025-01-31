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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu! Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınan oyuncu Elvin Levinler, doktorunun matcha uyarısını açıkladı.
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21 Ocak'ta babası Şelçuk Levinler'i kaybeden Elvin Levinler, birkaç gün sonra yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyat olmuştu.
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Doktoru, taburcu olmadan önce Elvin Levinler'i olabilecek en ciddi şekilde bir konuda uyardı. Levinler, doktorunun uyarısına; "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" cevabını verdi.
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Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi: "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."
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