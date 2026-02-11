Kanbolat Görkem Arslan neden öldü? Kaç yaşındaydı?

"Poyraz Karayel" dizisindeki unutulmaz "Sefer" karakteriyle kalplere kazınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026 tarihinde (bugün) 45 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Kanbolat Görkem Arslan neden öldü?

İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan oyuncunun, yapılan incelemeler sonucunda kalp krizi (miyokard enfarktüsü) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Oyuncunun vefatından yalnızca saatler önce, Nisan ayında sahneleyeceği tiyatro oyununun turne takvimini sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

Sanatla Geçen Bir Ömür

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Arslan, kariyeri boyunca karakter oyuncusu olarak hafızalara kazındı:

Poyraz Karayel: Sefer Kılıçarslan (En çok sevilen rolü)

Hatırla Sevgili: Mahir Çayan

Çemberimde Gül Oya: Korkut

Kuruluş Osman: Saru Batu Savcı Bey

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi: Gümüştekin (Son projesi)