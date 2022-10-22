Kanoda aşk! Eda Taşpınar, sevgilisi ile Boğaz'ın serin sularında poz verdi
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Eda Taşpınar, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Patrick ile kano turuna çıktı. 42 yaşındaki sosyetik güzel ve sevgilisi, Boğaz'da romantik anlar yaşadı.
Sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayınlayan 42 yaşındaki Eda Taşpınar paylaşımlarında bir yenisini daha ekledi.
KANODA AŞK
Eda Taşpınar, önceki gün sevgilisi Patrick'le birlikte Boğaz'da kano turuna çıktı. Keyifli vakit geçiren çift, eğlenceli anlar yaşadılar. Taşpınar, kanoda sevgilisini öpücüklere boğdu.
Taşpınar, o anlarda çekilen fotoğrafları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Taşpınar'ın kareleri, hayranlarından binlerce beğeni aldı.
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AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETMİŞTİ
Taşpınar, daha önce sevgilisiyle dans ederken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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