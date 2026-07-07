Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyle takdir topluyor. Tedavi sürecinin en önemli aşamalarından biri olan kemoterapi döngüsüne giren usta oyuncu, bu süreçte dökülen saçlarını kestirdi...

Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı
Elele Online

Elele Online

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı - Resim : 1

SON HALİNİ PAYLAŞTI 

Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.

Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı - Resim : 2

 