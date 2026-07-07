Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.