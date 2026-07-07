Kansere yakalanan Gül Onat son halini paylaştı
Ünlü oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyle takdir topluyor. Tedavi sürecinin en önemli aşamalarından biri olan kemoterapi döngüsüne giren usta oyuncu, bu süreçte dökülen saçlarını kestirdi...
Elele Online
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.