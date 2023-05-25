Kansere yakalanma riski olduğunu öğrenen Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım

Amerikalı country müzik şarkıcısı Morgan Wade, bu yıl çifte mastektomi ameliyatı geçireceğini açıkladı. 28 yaşındaki şarkıcı, meme kanseri gelişme riskini artırabilen BRCA geni taşıdığının tespit edildiğini ve bu nedenle iki memesini de aldıracağını söyledi.

Morgan Wade, ameliyat olacağı güne kadar yoğun bir şekilde çalışacağını ama operasyonun ardından kasım ve aralık aylarında dinlenmeye çekileceğini sözlerine ekledi.

"BİR TEK ENDİŞEM VAR"

Morgan Wade, kendisini iyi hissettiğini fakat sadece bu süreçte egzersiz yapamayacağı için kötü hissettiğini söyledi. Wade, haftanın yedi günü spor yaptığını söyleyip, "Bu konudaki tek endişem bu" dedi.

Kendisinde göğüs kanserine yakalanma konusunda yüksek risk yaratan gen bulunduğunu geçen yıl çıktığı Avrupa turnesi sırasında öğrendiğini belirten Morgan Wade, "Ama ben iyi olacağım" ifadelerini kullanarak umutsuzluğa kapılmadığını ifade etti.