Kansere yakalanmıştı! Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz son durumunu açıkladı

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfoma hastalığı ile mücadele ettiği öğrenilmişti. Yaşadığı sağlık sorununun mesajını aylar önce veren Özoğuz, sosyal medya hesabından kendisine gelen desteğe teşekkür etti, son durumunu açıkladı.

"TEDAVİ SÜRECİ İYİ GEÇİYOR"

Özoğuz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere — hakan özoğuz (@hakanozoguz) September 24, 2022

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.