Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun ameliyat oldu: "Pes etmek yok"

Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan ve bir süredir meme kanseri tedavisi gören Ayçin Tuyun, aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp, peruk kullanmaya başlamıştı. Hastalık süreci hakkında takipçilerini sık sık bilgilendiren oyuncu ameliyat oldu.

"Pes etmek yok sevgiyle kalın"

Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Tuyun, başarılı geçen operasyonun ardından son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan oyuncu, 'Gayet iyiyim çok şükür ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok sevgiyle kalın' ifadelerini kullandı.