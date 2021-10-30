Kanserle mücadele eden Canan Ergüder: Oğluma notlar yazıyorum

Meme kanseri tedavisine devam eden Canan Ergüder, İclal Aydın'ın moderatörlüğündeki Victoria's Secret, #MemeKanseriKontrolu sloganıyla gerçekleşen yayına katıldı. Cadde'nin haberine göre kemoterapi ve radyoterapisinin bittiğini söyleyen ünlü oyuncu, duş alırken memesinde daha önce olmayan bir şey hissettiğini ve doktora gittiğini söyledi.

Kanser haberini aldığında kalbinin sıkıştığını söyleyen Canan Ergüder, "İlk önce çocuğum aklıma geldi. Ölmek istemiyorum diye düşündüm" dedi.

'Oğlum Demir'e ileride elinde bana dair bir şeyler olmasını istediğim için notlar yazıyorum" diyen oyuncu, "Tümörün agresif olduğunu söylediler ve ameliyat olacağım sürece kadar çalıştım. Operasyondan bir hafta sonra sete gittim. Çalışmak iyi geldi" şeklinde konuştu.

Eşi Kenan Ece'nin sürekli araştırmalar yaptığını belirten Ergüder, "Aralıklı oruçla ilgili video'lar izledik. Bu vesileyle vücudumun temizlendiğini ve kemoterapi döneminde dinç kaldığımı düşünüyorum" dedi.

Canan Ergüder, Mart 2018'de oğlu Demir’i kucağına almıştı.