Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu duyurdu: Ameliyatım ertelendi
Bir süredir rektum kanseriyle mücadele veren Ece Vahapoğlu, tedavi sürecindeki son durumuyla ilgili video paylaştı. Cuma günü operasyon geçireceğini duyuran Vahapoğlu, son dakika gelişmesiyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ece Vahapoğlu, kanserle sessiz sedasız mücadele ettiğini açıklamıştı.
"REKTUM KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü:
"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.
Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı."
Dört gün önce sosyal medya hesabından cuma günü operasyon geçireceğini duyuran Vahapoğlu, son dakika gelişmesiyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ameliyatın risk oluşturduğunu belirtti.