Kanserle mücadele eden eski Victoria's Secret modeli, şovdan çıkarıldığını söyledi
Eski Victoria's Secret modeli Bianca Balti, bir süredir yumurtalık kanseriyle savaşıyordu. Ünlü model, bu yılki şovda yürümeyi teklif etmesine rağmen reddedildiğini açıkladı.
Daha önce Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren ünlü İtalyan model Bianca Balti, bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele ediyor.
İlk kez 2005 yılında Victoria's Secret defilesinde yürüyen ünlü model, markanın 2025 yılındaki şovunda da yer almak istediğini ancak bu teklifin reddedildiğini açıkladı.
Dail Mail'in haberine göre; 41 yaşındaki Bianca Balti, bir platformda "Victoria's Secret'tan Podyuma Çıkmayı Rica Ettim" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Kanserle mücadele eden kadınların gücünü temsilen defilede yer almak istediğini teklif ettiğini anlatan model, olumsuz cevap aldığını belirtti.