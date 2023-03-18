Kanserle mücadele eden Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum

2016'da Jessica Holmes ile nikâh masasına oturan ve mutlu evliliğinden 3 oğlu olan sunucu Jonnie Irwin'e yaklaşık üç yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Irwin, son durumu hakkında bilgi verdi.

SON DURUMUNU ANLATTI

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Irwin, The Sun gazetesine konuştu. Ünlü sunucu, hem hastalığıyla ilgili son durumu hem de hissettiklerini samimi bir şekilde dile getirdi. Bedeninin giderek kırılgan hale geldiğini ve güçten düştüğünü söyleyen, artık hafıza sorunları da yaşamaya başlayan Irwin, 50'nci yaşını altı ay önce kutladı.

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AİLESİNE VİDEOLAR ÇEKİYOR

Bağırsak kanseri olan ve hastalığının son aşamasında olan bir kadının ailesine ve sevdiklerine bırakmak için videolar çektiğini öğrenen Jonnie Irwin, bunu kendisi de yapmaya karar verdiğini açıkladı.

"BU TEŞHİS BANA HER ŞEYE HAZIRLANMA FIRSATI VERDİ"

Kalan sınırlı zamanında eşi ve üç çocuğuyla mümkün olduğunca çok anı yaratmak için çabaladığını söyleyen ünlü sunucu bir yandan da onlara bırakmak için, dördüne birden seslendiği özel videolar hazırladığını ifade etti.

“Ben gittikten sonra bile karıma ve üç çocuğuma geleceklerini kurabilmek için yardımcı olmak istiyorum” diyen ünlü isim, "Vefat ettikten sonra bile eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika. Bu teşhis benden çok şey aldı ama en azından bana her şeye hazırlanma fırsatını verdi" şeklinde konuştu.

Kendisiyle benzer durumda olan birçok kişinin ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladığını ve kalan zamanlarında bu listeyi eritmek için çabaladığını belirten Jonnie Irwin, kendisinin yapmak istediği tek şeyin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.