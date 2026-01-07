Kanserle mücadele eden Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'ın son durumu

Usta oyuncu Gül Onat, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran 'Sihirli Annem' dizisindeki Perihan teyze karakteriyle hayatımızda yer elde etti. Usta oyuncunun 2 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten 73 yaşındaki usta isim, geçtiğimiz günlerde hastane odasından paylaşım yapmıştı.

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Tüm dostlara sevgiler" notunu düşen Onat'ın yeni karesine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.