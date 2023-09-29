Kanserle mücadele eden Tanyeli’nin acı günü

Geçtiğimiz aylarda tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantel Tanyeli, saçlarını kazıtıp, kemoterapiye başlamıştı. 52 yaşındaki sevilen isim, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

"Bugün ağabeyimde kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu"

Kendi tedavisine halen devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçıya sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

Tanyeli abisinin vefatını şu cümlelerle duyurdu: "KANSER işte, annemden sonra, 54 yaşında ağbiminde sebebi oldu.. Aylardır mücadele eden ve heryerini saran kanser. Bugün ağbimde kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi ağbim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu, dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşçakal ağbim."