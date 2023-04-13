Kanserle mücadele eden Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'dan yeni fotoğraf

Yeşilçam'ın yıldızlarından Bahar Öztan, daha önce 4 kez yakalanarak uzun tedavi süreçleri sonunda yendiği kanserle yeniden mücadele etmeye başladı İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım" demişti.

"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI

Bahar Öztan'dan yeni fotoğraf geldi. Hastane odasında doktorlarıyla objektif karşısına geçen Bahar Öztan, bu kareyi de sosyal medya hesabından yayınladı. Neşeli haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu; gönderisine; "Her şey yolunda" ifadelerini not düştü.

"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzel'i olarak akıllara kazınan Bahar Öztan, daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.