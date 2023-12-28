Kanserle mücadele Tanyeli çocuklarıyla poz verdi: Bu hikayenin sonu mutluluk

Ünlü oryantal Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı. Küba'da da tedavi olan ardından tekrar İstanbul'a dönen Tanyeli'den yeni kare geldi.

OĞULLARIYLA POZ VERDİ

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Oğulları Taylan ve Teoman ile paylaşım yapan Tanyeli'nin saçlarının uzadığı görüldü.

Paylaşımdaki "Bu hikayenin sonu mutluluk" notu dikkatlerden kaçmadı.

AMELİYAT OLDU

Türkiye'ye dönmesinden kısa bir süre sonra ameliyat olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında "Ameliyatım iyi geçti. Arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum, çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz, 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat, olması gereken bir ameliyattı" açıklamasını yapmıştı.