Kanserle savaşan Irmak Ünal'dan duygulandıran paylaşım: "Hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş'"

Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı olan Irmak Ünal, uzun yıllardır gözlerden uzak, oyunculuk kariyerini bırakarak yerleştiği Bali'deki yaşamıyla biliniyor. Kısa bir süre önce meme kanserine yakalandığını duyuran Ünal, bu zorlu mücadelesiyle ilgili samimi paylaşımlarına devam ediyor.

Irmak Ünal'dan Geçmişe Duygusal Bakış

Yaklaşık 10 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Irmak Ünal, bu süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" olarak tanımlıyor.

Ünlü oyuncu, son Instagram paylaşımında yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak takipçilerini duygusal bir yolculuğa çıkardı. Paylaşımındaki not, hastalığı öncesindeki kendisiyle bugünkü güçlü halini karşılaştırıyordu:

"Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş, diye düşündüğün oluyor mu? Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek."

"O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp 'Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim' diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Irmak Ünal (@irmare)'in paylaştığı bir gönderi

Irmak Ünal'ın bu içten sözleri, hayatın getirdiği zorluklara karşı gösterdiği direnci ve bu mücadelenin onu nasıl yeniden inşa ettiğini gözler önüne seriyor.