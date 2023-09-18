Kanye West ile eşi Bianca Censori, Türk dönercisinde kuyruğa girdi

Bir süredir Avrupa'da tatillerine devam eden ABD'li rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, Berlin'deki bir Türk dönercinin kuyruğunda objektiflere yansıdı.

45 DAKİKA SIRA BEKLEDİLER

Berlin'deki bir Türk dönerciye giden çift, uzun kuyruğa aldırış etmeden sıraya girdi. Alman medyası Bild'e konuşan görgü tanıkları, West'in sıra beklememek için öncelik istediğini ancak mekan sahiplerinin talebi reddettiğini ileri sürdü. 45 dakika sıra bekleyen ikili daha sonra yemeklerini alarak bir bankta oturarak yedi.

ÜNLÜ ÇİFTİN KIYAFET KOMBİNİ ŞAŞIRTTI

Çiftin yaptığı kombin ise görenleri şaşkına çevirdi. Simsiyah giyinen Kanye West, yüzünü ve başını siyah bir şalla kapatırken eşi de transparan bir tulum ve topuklu ayakkabı tercih etti.