Kanye West'e şok! Instagram hesabına giremiyor!

Paylaşımlarıda eski eşi Kim Kardashian’ı ve yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson’ı hedef alan, söylemlerinde taciz boyutuna varan rapçi Kanye West, 24 saatliğine Instagram’dan engellendi. Rapçi 24 saat boyunca gönderi paylaşamayacak yorum yapamayacak ve Instagram üzerinden özel mesaj gönderemeyecek.

TMZ'nin bildirdiği habere göre, Instagram'ın ana şirketi Meta'nın bir sözcüsü, West'in son gönderilerinin platformun nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği için West'in, Instagram hesabını 24 saatlik bir süre ile durduruldu. Meta sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: "Kanye West, son Instagram paylaşımlarında nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikaları ihlal etti. Bu yüzden ünlü şarkıcıya 24 saatlik ceza vermek durumunda kaldık."

44 yaşındaki şarkıcının Instagram hesabı geçici olarak kilitlendi. Ayrıca, Kanye West’in mesaj atma ve yorum yapma özelliğine de kısıtlama getirildi. Meta sözcüsü, TMZ'ye şirketin gelecekte daha fazla ihlal olması durumunda ek adımlar atmaya hazır olduğunu da söyledi.

