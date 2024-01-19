Kanye West'in 850 bin dolarlık titanyum dişleri olay oldu

2022 yılında ünlü tv fenomeni Kim Kardashian ile boşanan rapçi Kanye West, yeni titanyum takma dişleriyle adeta olay oldu. West'in titanyum dişleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Kanye West'in yeni takma dişleri, Beverly Hills'de Dr. Thomas Connelly ve Diş Teknisyeni Naoki Hayashi tarafından takıldı.

DİŞLERİ KENDİ TASARLADI

West'e yakın bir kaynağa göre; elmastan çok daha pahalı olan dişleri ünlü rapçi dişleri kendisi tasarladı. Dişlerin de toplam maliyetinin 850 bin dolar olduğu söyleniyor.