Kanye West'in eşi Bianca Censori moda markası kurdu
İddialı kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen Kanye West'in eşi Bianca Censori, bu kez kendi moda markasıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Kanye West'in eşi Bianca Censori, çıplaklık seviyesindeki kıyafetleriyle dikkat çektikten sonra kendi moda markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.
13 EKİM'DE SATIŞA SUNACAK
30 yaşındaki Censori, kendi adına kurduğu moda markasına ait kıyafetleri 13 Ekim'de satışa sunacak.
Şubat ayında West, Grammy'deki tamamen çıplak halde çıktığı kırmızı halı gösterisine gelen tepkiler üzerine Censori'nin kendi onayı olmadan hiçbir şey giyemeyeceğini iddia etmişti.