Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan: Testim olumsuz sonuçlandı

"DONÖR TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANDI"

Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi" ifadelerini kullandı.