Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama: 3 aday var ama...
Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler, hayranlarını ve sanat camiasını derinden üzmüştü. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve organ nakli ihtimaliyle gündeme gelen ünlü oyuncunun son durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden beklenen resmi açıklama geldi.
Ufuk Özkan’ın sağlık süreciyle ilgili paylaştığınız detaylar, sanatçının 2023'ten beri süregelen mücadelesinin en kritik aşamasına geldiğini gösteriyor. Prof. Dr. Onur Yaprak ve Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya'nın açıklamaları, durumun ciddiyetini korumakla birlikte tıbbi verilerde umut verici bir toparlanma olduğunu ortaya koyuyor.
Prof. Dr. Yaprak, sanatçının hastaneye ilk olarak Temmuz 2023’te siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla başvurduğunu, o dönem yapılan müdahalelerle nakil gereksinimi olmadan taburcu edildiğini ifade ediyor. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında tekrarlayan rahatsızlıklar neticesinde, gelinen son aşamada karaciğer naklinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu kararına varıldığını belirtiyor.
Doktorların aktardığı en kritik teknik detay, 10 Ocak 2026 tarihinde 22 olarak saptanan MELD skorunun, uygulanan yoğun tedaviyle 14’e gerilemiş olmasıdır. Prof. Dr. Yaprak, nakil için eşik değer kabul edilen 15’in altına inen bu skorun klinik bir ferahlama sağladığını söylese de, bu durumun nakil ihtiyacını ortadan kaldırmadığının altını önemle çiziyor. Ayrıca sanatçının genel durumu iyiye giderken, yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle maruz kaldığı İnfluenza A enfeksiyonunun semptomlarının da giderek azaldığı bilgisini veriyor.
Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya ise nakil hazırlıklarının tıbbi ve yasal boyutuna dikkat çekiyor. Şu ana kadar yapılan ön değerlendirmeleri geçen üç donör adayının bulunduğunu belirten Gülkaya, son kararın organ nakli heyeti tarafından verileceğini ifade ediyor.