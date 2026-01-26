Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama: 3 aday var ama...

Prof. Dr. Yaprak, sanatçının hastaneye ilk olarak Temmuz 2023’te siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla başvurduğunu, o dönem yapılan müdahalelerle nakil gereksinimi olmadan taburcu edildiğini ifade ediyor. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında tekrarlayan rahatsızlıklar neticesinde, gelinen son aşamada karaciğer naklinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu kararına varıldığını belirtiyor.