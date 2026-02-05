Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, pazartesi günü, zorlu bir ameliyat geçirmişti.

Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

"ÇOK ŞÜKÜR YOĞUN BAKIMDAN NORMAL ODAYA ÇIKTIK"

Umut Özkan, ağabeyinin ve donör olan Salih Kıvırcık'ın zorlu operasyon sonrası ilk fotoğraflarını paylaşarak; "Çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Salih Kıvırcık