Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

'Karanlığın Prensi' imajıyla tanınan Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"SEVGİYLE ÇEVRİLİYDİ"

Osbourne’un ailesi, sanatçının vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah vefat ettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz.”

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Osbourne son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşasa da, ölüm nedeni açıklanmadı.

5 TEMMUZ'DA SON KONSERİNİ VERDİ

“Karanlığın Prensi” olarak da bilinen Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra 5 Temmuz’da Black Sabbath ile son konserini verdi. Grubun son konseri, Osbourne’un memleketi olan Birmingham’daki Villa Park’ta gerçekleşti.

Osbourne ve Black Sabbath’ın mirasını kutlayan bir konser filminin 2026’da yayınlanması planlanıyor.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

1948 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde, işçi sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen John Michael “Ozzy” Osbourne, heavy metal müziğin kurucu figürlerinden ve müzik tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanındı.

Zor bir çocukluk geçiren Osbourne, hem yoksullukla hem de çocuk yaşta maruz kaldığı cinsel istismarla mücadele ettiğini yıllar sonra kamuoyuyla paylaştı.

Gençliğinde hırsızlık suçundan hapse girdi, ancak bu karanlık başlangıç onun ileride yaratacağı sahne karakterinin de temelini oluşturdu.

1970’te Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward ile birlikte kurduğu Black Sabbath grubuyla müzik tarihine adım attı. Grubun aynı adlı ilk albümü ve özellikle 1970’de yayınlanan Paranoid albümü, Iron Man ve War Pigs gibi şarkılarla türün temel taşlarını oluşturdu.