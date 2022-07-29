Kardashian'lar tepki göstermişti: Instagram geri adım attı

Instagram yeni bir test sürümünü duyurmuştu. Bu yeniliklerinde kullanıcılara TikTok uygulaması gibi özellikler sunuldu. Instagram, bu süreçte platforma yüklenen 15 dakikadan kısa tüm videoların Reels videoları olarak yükleneceğini açıkladı. İlk başta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildi. Ancak bu konuda büyük tepki alan Instagram bu özellikleri geri çekeceğini duyurdu.

Meta’ya ait olan Facebook ve Instagram'un TikTok'a benzeme çabası ise yoğun eleştiri aldı... Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler platforma “TikTok olmaya çalışmayı bırak” şeklinde seslendi. Ünlü kız kardeşler mesajlarında, "Instagram'ı yeniden Instagram yapın. TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Ben yalnızca arkadaşlarımın tatlı fotoğraflarını görmek istiyorum" mesajlarını paylaştı.

Instagram'dan ise görünüşe göre geri adım geliyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, şirketin platformundaki değişikliklerle ilgili tepkiyi ele alan bir video yayınladı.

Mosseri yayınladığı kısa videoda, fotoğrafların Instagram için önemli bir rol oynamaya devam edeceğini, ancak değişen kullanıcı alışkanlıklarının videoyu tercih ettiğini söyledi. Başka bir deyişle, insanlar uygulamada giderek daha fazla video paylaştığı ve beğendiği için Instagram videoya girmeye devam edecek. Ancak, video odaklı bir platform olmayacak.

Mosseri, paylaştığı videosunda "Risk aldığımız için memnunum - arada bir başarısız olmuyorsak, yeterince büyük veya yeterince cesur düşünmüyoruzdur. Ama kesinlikle büyük bir geri adım atıp yeniden denemeliyiz." şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca, Mosseri, Instagram’ın giderek daha fazla videoya hitap etmeye devam edeceğini ve insanların görebileceği algoritmik olarak önerilen videoların sayısını geçici olarak azaltacağını, ancak şirketin teknolojiyi geliştirdiğini hissettiğinde bu sayının tekrar artacağını açıkça belirtti.