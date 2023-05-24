Kardeşlerim dizisinin yıldızı Cihan Şimşek evleniyor

Kardeşlerim' dizisinin oyuncuları önceki gün akşam yemeği için bir araya geldi. Yemek yedikten sonra gazetecilerle sohbet eden Turan Cihan Şimşek, Sinem Şimşek, Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir’in keyifleri yerindeydi. Dizide Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek evleneceği tarihi açıkladı.

"23 Haziranda herkesi bekliyoruz"

Milliyet'in haberine göre Belgrad'da evlenme teklifini kabul eden Sema Şimşek, “Tarih yaklaşıyor, bir ay kaldı. Düğün için oldukça heyecanlıyız. 23 Haziran'da herkesi bekliyoruz” dedi.

Balayı içi yurt dışına gideceklerini belirten Turan Cihan Şimşek ise “Her şey güzel gidiyor. Dizimizin son iki bölümü kaldı. Düğün için de oldukça heyecanlıyız, 23 Haziran'da bekliyoruz” açıklamasını yaptı.