Karlie Kloss üçüncü kez anne oldu

33 yaşındaki ünlü model Karlie Kloss, bu hafta üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Haberi, eşi Joshua Kushner duyurdu.

Joshua Kushner, üçüncü bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaşırken, adının 'Rae Florence' olduğunu ve 18 Eylül'de dünyaya geldiğini açıkladı.

"KIZ BEBEK İÇİN GERİ SAYIM"

Karlie Kloss, üçüncü bebek haberini mart ayında duyurmuş, temmuz ayında da bir kız bebek beklediğini belirtmişti. ABD'li model, Instagram'da bir dizi hamilelik fotoğrafının altına; "En sevdiğim oğlanlarla kız bebek için geri sayım" diye yazmıştı.

2018'de evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner'in dört yaşındaki Levi ve iki yaşındaki Elijah adında iki oğlu var.