Karnı burnunda İrem Helvacıoğlu düğüne boyunlukla katıldı
Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde denizde boynundan sakatlandığını açıklamıştı. Helvacıoğlu, boyunlukla katıldığı düğünde sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kız bebek beklediklerini duyurmuştu.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, tatil için ailesinin yanına gitmişti. Helvacıoğlu, denizde boynundan kaza geçirdiği açıklamıştı.
Oyuncu, "İlk çocuk çıktı ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü" demişti.
Her gün boyunlukla gezmek zorunda olduğunu açıklayan oyuncu, önceki gün Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen'in düğününe katıldı.