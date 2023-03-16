Karsu Dönmez: Bütün kalbim deprem bölgesinde

Hatay'daki 16 yakınını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez , İzmir'de bir etkinlik kapsamında sahneye çıktı.

"ACILARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

DHA’nın haberine göre, depremden etkilenen yurttaşlar için sahneye çıkan Karsu, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim" dedi.

Ünlü şarkıcı sözlerine "Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı "Karsu" değilim. Türk'üm, Hataylı'yım, Antakyalı'yım, Karsu köyündeyim. Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim" diye devam etti.

"ŞARKI SÖYLEMEK İSTER MİSİN? DİYE SORDUKLARINDA KIZMIŞTIM"

"Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik" diyen Karsu, "Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. "Acaba ayıp mı olur? Herkesi üzer miyim?" diye düşündüm. Ne söyleyebilirim diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. "Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni" demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.

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"ÜZÜLDÜĞÜME BİLE UTANIYORUM"

Sahne performansının ardından gazetecilere konuşan Dönmez, depremin ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıktığını belirtip "Ailemi arayınca 'Nasılsınız?' diye sormaya bile çekiniyorum. Amsterdam'da yaşıyorum. Geçen gün evimi temizliyordum. Evimi temizlediğim için bile utanıyorum. Çünkü temizleyecek bir evim var" dedi.

"BU BÖYLE OLMAMALIYDI"

Karsu, sözlerini "Ailemin bir kısmı şu anda İzmir'de. Bugün buraya konser için geldim, Türkiye'de ilk konserim ama başsağlığına da geldim. Bu acı duygularımı bir kutuya koyuyorum ve ayağa kalkmak istiyorum. Ayağa kalkmak ve başkalarını da kaldırmak istiyorum. O dolaptaki kutuyu müzikle açınca, bazen zor oluyor. Çünkü o zaman duygular giriyor ve paramparça oluyorum. Üzüldüğüme bile utanıyorum, çünkü depremi yaşamadım. Çok farklı duygular var. Bu böyle olmamalıydı. Bütün kalbim orada" diye noktaladı.