Karsu Dönmez'in acı günü

Karsu Dönmez Hatay’daki depremde halası, kuzenleri ve kuzenlerinin çocukları dahil ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti. Dönmez, bir acı haberle daha sarsıldı.

NİNESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Karsu’nun depremin ardından enkazdan kurtarılan ninesi de hayatını kaybetti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran sanatçı paylaştığı fotoğrafların altına “Nur içinde yat ninem” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KARSU (@karsudonmez)'in paylaştığı bir gönderi

DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞ TOPLADI

Karsu Dönmez, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde rekor yardım toplamıştı.

Karsu, yardım gecesinde söylediği ‘Neredesin Sen’ türküsü ile de çok konuşulmuştu.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.