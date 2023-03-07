Karsu'dan deprem paylaşımı: 'Düşmeyen tek fotoğraf...'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerde ağır yıkım yaşanan Hatay'da yakınlarını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

"Duvarda tek düşmeyen fotoğraf"

Ünlü şarkıcının paylaşımında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir fotoğrafın depremde hasar görmeden duvara asılı bir şekilde kaldığı görülüyor. Şarkıcı, paylaşımına "Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KARSU (@karsudonmez)'in paylaştığı bir gönderi

Ailesinden 10 kişiyi kaybetti

Bir süre önce ailesinden 10 kişiyi kaybettiğini açıklayan Karsu, acı haberi gözyaşları içinde duyurmuştu.

Öyle ki depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi gözyaşlarına boğmuştu.